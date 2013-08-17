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عضو بالمستقبل: حزب الله لا يريد الفتنة ولكن انغماسه فى سوريا يجلبها

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عضو بالمستقبل: حزب الله لا يريد الفتنة ولكن انغماسه فى سوريا يجلبها عضو بالمستقبل: حزب الله لا يريد الفتنة ولكن انغماسه فى سوريا يجلبها

اعتبر النائب اللبنانى جمال الجراح، عضو كتلة تيار المستقبل البرلمانية، "أن حزب الله لا يريد الفتنة، ولكن انغماسه فى الصراع السورى يجر البلد إلى الفتنة".

وقال جراح، فى تصريح صحفى نشر اليوم السبت، إن "تفجير الضاحية أثبت فشل نظرية حزب الله بالأمن الذاتى، ومنع الفتنة لا يكون بالمتفجرات ولا بالانغماس فى الوضع السورى".

وأضاف "أن النار أصبحت فى الضاحية وليس فقط فى لبنان"، معتبرا "أن حدوث أى استهداف جديد لحزب الله بحسب خطاب ‏نصرالله معناه المزيد من الانخراط فى الحرب داخل ‏سوريا"، مشيرا إلى أن "حزب الله دخل إلى القصير بدباباته أمام الجيش اللبنانى".

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