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مجالس «دبي للصحافة».. اجتماعية النكهة

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مجالس «دبي للصحافة».. اجتماعية النكهة مجالس «دبي للصحافة».. اجتماعية النكهة

أوضحت منى بوسمرة أن جهود فريق العمل المتكاملة في نادي دبي للصحافة، كان لها الفضل في تحقيق النجاح المرجو لدورة المجالس الرمضانية التي نفذها النادي الشهر المنصرم، فجميع الأعضاء قد تحدوا أنفسهم بتنفيذ أفضل البرامج، إذ حرص النادي عبر العناوين المطروحة للنقاش، على مواكبة المستجدات والتطورات وفي مقدمتها الذكية، بالعمل على طرح رؤى أصحاب القرار والمسؤولين الاستراتيجية عبر منصة نادي دبي للصحافة، مما يتيح الفرصة لتلاقح الأفكار بما يخدم الملفات المطروحة على طاولة النقاش.

وفي رمضان، حرصت بوسمرة على أن يطغى الطابع المحلي الاجتماعي ليكون سيد الجلسات في مختلف المسميات، وهذا الهدف المحوري، حفزها على اختيار عناوين مهمة مثل قدرة الإعلام الإماراتي على مواكبة القفزة الثقافية، والحكومة الذكية أمام الواقع والتحديات، وثمة جلسة نظمها النادي بعنوان «فتاوى تويترية.. نظرة في المحتوى والتأثير»، وجلسة أخرى عن الأخلاق الرياضية الإلكترونية. ولم يغفل النادي عن الاحتفاء في ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس الدولة وباني نهضتها، في التاسع عشر من رمضان، فضلاً عن جلسة شبه مغلقة مع موانئ دبي جمعتهم بمعظم رؤساء التحرير، تمحور موضوعها حول الواقع والتحديات التي تواجه صناعة النقل البحري، كما اختتم النادي سلسلة فعالياته الرمضانية بفعالية خارجة عن المألوف هي عبارة عن برنامج خاص يتنافس فيه الإعلاميون بقالب ترفيهي ممتع.

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