أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

فيديو..6 آلاف شخص أشهروا إسلامهم في دبي خلال عامين ونصف

Google+ Print
فيديو..6 آلاف شخص أشهروا إسلامهم في دبي خلال عامين ونصف فيديو..6 آلاف شخص أشهروا إسلامهم في دبي خلال عامين ونصف

أشهر 6 آلاف و 45  شخصاً من المقيمين في دبي إسلامهم خلال الفترة من 2011 حتى الشهر الثامن من 2013 ، بينهم 2322 شخصاً خلال عام 2012 و2374 في عام  2011بحسب إحصائيات الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي من مختلف الجنسيات .

 كما اشهر 4 الاف وسبعمائة وثمانية وسبعون شخصاً من المقيمين إسلامهم خلال الثلاثة الاعوام الماضية بينهم 1521 في 2010، و1350 في 2011 ، و1907 في 2012 بحسب تقرير مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر في دبي .

ويأتي تزايد اعداد  المسلمين الجدد في  الدولة عموماً وفي دبي خصوصاً وذلك لما توليه الدولة من  اهتمام كبير بالمسلمين الجدد، وتسعى إلى تقديم الدين الإسلامي الحنيف إلى غير المسلمين عن طريق شرح مبادئه ومفاهيمه وتعاليمه، وتوضيح رسالته السمحة، التي تعتمد مبدأ "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".

ويلقى المسلمون الجدد في الدولة العديد من الخدمات والدورات التدريبية وورش العمل بجميع اللغات المختلفة " اللغة الفلبينية، الانجليزية، الصينية، الروسية، الأوردية، الأثيوبية، الأوغندية ) بالاصافة الى اللغة العربية على مدار العام،  لفهم أمور دينهم الحنيف، وتقدم لهم مطبوعات وكتيبات دينية ، كل حسب لغته، بالإضافة إلى تنظيم دورات في كيفية أداء الصلاة والفرائض.

وهناك الكثير من المؤسسات والدوائر المحلية التي تقدم الكثير من الخدمات للمسلمين الجدد في الدولة سواء كانت الشؤون الاسلامية على مستوى الدولة او مؤسسات النفع والجمعيات الخيرية .

وقد منحنا مركز المعلومات الإسلامي التابع  لجمعية دار البر بدبي  الفرصة  للالتقاء  بالمسلمين الجدد للتعرف على قصص اسلامهم  فكان لنا هذا اللقاء..

 

 


>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي