بالأسماء.. قتلى اشتباكات الإخوان وأهالي الإسكندرية أمس

الإسكندرية - أميرة عوض: السبت , 17 أغسطس 2013 14:44

تنشر "بوابة الوفد" أسماء من لقوا مصرعهم أمس، في اشتباكات أعضاء جماعة الإخوان وأهالي الإسكندرية بمنطقة سموحة وكوبري كليوباترا والإبراهيمية، والتي أسفرت عن مقتل عدد " 31 " من الأهالى

وهم: رجب السيد أحمد سن 52 مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه مصاب بطلق نارى بالرأس، ومحمد عبدالفتاح عبدالعزيز فرج سن 26، مقيم بكفر الدوار محافظة البحيرة مصاب بطلق نارى بالرقبة، وإبراهيم على أحمد إدريس سن 35 مقيم بدائرة قسم باب شرقى بطلق نارى بالرأس، وجمال فوزى عبدالحميد سن 45 مقيم مركز بركة السبع – محافظة المنوفيه مصاب بطلق نارى بالساق اليسرى، وأحمد السيد عبدالحى سن 30 مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه مصاب بطلق نارى بالبطن ، ورجب محمد معوض سن 65 مقيم بدائرة قسم سيدى جابر مصاب بطلق نارى بالرأس، ومحمد عبدالرؤوف على سن 31 مقيم بدائرة قسم أول المنتزه مصاب بطلق نارى بالرأس، وعصام أحمد محمد سن 43 مقيم بدائرة قسم محرم بك مصاب بطلق ناررى بالظهر والساق اليسرى، ونصر محمد عبدالله سن 22 مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه مصاب بطلق نارى بالظهر، وعماد عبدالله عبداللطيف سن 31 مقيم بدائرة قسم ثان الرمل مصاب بطلق نارى بالصدر، وشريف محمود سليمان سن 30 مقيم بدائرة قسم سيدى جابر مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى، وأحمد محمود شبل سن 31 مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه مصاب بطلق نارى بالرقبة، وأحمد أسامه أمام سن 19 مقيم بولاق الدكرور – محافظة الجيزة مصاب بطلق نارى بالظهر، شخص وطنى " مجهول " فى العقد الرابع من العمر مصاب بطلق نارى بالرأس، عمرو محمد محمد قاسم سن 26 مقيم بدائرة قسم سيدى جابر مصاب بطلق نارى بالرقبة، ابراهيم شعبان محمد سن 29 مقيم بدائرة قسم أول الرمل .. مصاب بطلق نارى بالظهر عصام على الصاوى - مقيم بدائرة قسم ثان الرمل مصاب بطلق نارى بالرأس، محمد بكر رمضان الهنداوى سن 25 مقيم بدائرة قسم ثان الرمل مصاب بطلق نارى بالرأس، أسامه السيد ابراهيم السيد سن 23 مقيم بدائرة ثان المنتزه مصاب بطلق نارى بالرأس، محمد محمود عباس مرسى سن 35 مقيم بدائرة قسم باب شرقى .. مصاب بطلق نارى بالرأس، أحمد شعبان تاج الدين سن 35 مقيم بدائرة قسم أول العامريه مصاب بطلق نارى بالرأس، أحمد على الفتاح المغربى سن 22 طالب مقيم بدائرة قسم أول الرمل مصاب بطلق ناري، ومصطفى فريد محفوظ سن 29 عامل مقيم بدائرة قسم محرم بك .. مصاب بطلق نارى، ومحمد خميس حبشى محمد سن 22 بائع مقيم بدائرة قسم محرم بك، مصاب بطلق ناري، ووليد محمد طمان حسن سن 35 مقيم بدائرة قسم سيدى جابر، مصاب بطلق نارى بالصدر ،إسلام عاطف فؤاد سن 22 مقيم بدائرة قسم سيدى جابر مصاب بطلق نارى بالبطن، أحمد محمد على – مقيم بدائرة قسم باب شرقى مصاب بطلق نارى، محروس أحمد زغلول– مقيم بدائرة قسم باب شرقى مصاب بطلق نارى، مصطفى محمد أبو العزم – مقيم بدائرة قسم باب شرقى مصاب بطلق نارى، محمد عبدالرحمن حسن – مقيم خورشيد دائرة قسم أول المنتزه مصاب بطلق نارى، عبدالسلام عبدالقادرعبدالسلام .. مصاب بطلق نارى