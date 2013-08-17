Lady Gaga تغيّر مفهوم استعمال المكياج!

اعتدنا رؤية لايدي غاغا في ملابس غريبة، عجيبة؛ وهو ما تكرّر في ليلة الإثنين، عندما أطلّت على معجبيها في لوس أنجلوس.

في الواقع، شوهدت المغنّية التي عوّدتنا على أسلوبها الغريب في شوارع المدينة، وبالطبع لم نستغرب إطلالاتها هذه المرّة، حيث ارتدت فستاناً أسود، من دون حمّالة صدر، فيما يبدو أنّها قررت حلق جزء من شعرها ووضع بعض الألوان من المكياج على وجهها بطريقة عشوائيّة.

وبعد أن شعرت المغنّية بالإحباط، بسبب تسرّب أجزاء من أغنيتها الجديدة "أبلوز"، قرّرت إطلاقها بنفسها عبر إذاعات الراديو، مع التوجّه بالشكر إلى محبّيها لدعمهم المستمرّ لها.