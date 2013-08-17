ممارسة الحب تبعد عنك الشيخوخة!

عندما نشتكي لطبيب الجلد من أننا نعاني من بشرة باهتة أو من حبّ الشباب، فإنّ آخر ما نتوّقعه منه أن يصف لنا ممارسة الجنس. ولكن، يبدو أنّ للجنس منافع تنسحب على الصحّة والبشرة بخاصّة.

وقد جعلنا الطبيب "دايفد ويكس"، وهو طبيب نفس سريريّ بريطانيّ، ورئيس سابق لقسم علم نفس الشيخوخة في مستشفى أدينبيرغ الملكيّ، نحمّر من الخجل، عندما أطلعنا على بحوثه التي تقترح ممارسة الجنس بشكل منتظم، لأنّ ذلك يجعل البشرة تستعيد شبابها. وقد جد الطبيب "ويكس" أنّ الرجال والنساء المتقدّمين في السنّ، والذين يُمارسون الجنس بانتظام يبدون أصغر من سنّهم الفعليّة بخمس أو سبع سنين.

وقد دفعنا فضولنا لمعرفة ما إذا كان هذا الطبيب قد اكتشف السرّ لاستعادة الشباب إلى طرح بعض الأسئلة على الاختصاصيين الذين شرحوا لنا تأثير الجنس الإيجابيّ في البشرة ونضارتها.

1. يفرز الجزيئات المضادّة للالتهابات.

وفقاً للطبيبة "أيمي ويلشر" التي تعتمد مقاربة شاملة في طبّ الجلد، فإنّ للجنس الكثير من المنافع وقدرة هائلة في معالجة البشرة. وتقول الطبيبة: "نحن دائماً نضرّ ببشرتنا، ثمّ نصلحها بعد ذلك. بالتالي، نريد أن نرجّح كفّة الميزان نحو إصلاحها أكثر". وأكملت شارحةً: "عند ممارسة الجنس، أنتِ تغمسين بشرتك في جزيئات مضادّة للالتهابات مثل الأكسيتوسين و الأندورفين بيتا. ومع التقدّم في السن، تتضاءل قدرتنا على الشفاء، إلا أنّ ممارسة الجنس تُعيد عقارب الساعة إلى الوراء".

2. يجعل بشرتك تشعّ

يُعزّز الجنس مناعتنا ويُجنّبنا الخمول، ويسمح لنا بالتخلّص من السموم، عبر التعرّق، حيث يتمّ فرزها من المسام، وذلك وفقاً لأيمي ليفين مدرّبة الجنس. وهي تصرّح قائلةً: "يؤدي ذلك إلى بشرة نضرة وإلى الشعور بالراحة، لأنّنا نستعين بعضلات الوجه للتعبير عن أنفسنا خلال ممارسة الجنس؛ الأمر الذي يُعطي نضارة للبشرة ويبعد التجاعيد".

وتقول الطبيبة "ويلشر" إنّه على الرّغم من أنّ التعرّق يؤدّي إلى بشرة نضرة، إلا أنّ الفضل يعود إلى تحفيز الدورة الدمويّة.

وإلى جانب الجنس، ثمّة نشاط واحد يفرز هورمون الأكسيتوسين المضاد للشيخوخة وهو إنجاب الأولاد.

3. يُجنب بشرتك من الجفاف

في الواقع، عند ممارسة الجنس بشكل اعتياديّ ترتفع مستويات هرمون الأستروجين في الجسم، ما يُبعد الجفاف ويُحسّن من مرونة البشرة. ولكن، ما زالت الطبيبة "ويلشر" توصي باستعمال كريم مرطب يوميّاً.

4. يمحو آثار البثور

أظهرت الدراسات أنّ الأفراد الذين يُمارسون الجنس أكثر من غيرهم ينامون بشكل أفضل من غيرهم أيضاً، ونعلم جميعنا أهميّة النوم وتأثيره الإيجابيّ في البشرة. وتقول الطبيبة "ويلشر": "تظهر البثور عندما يشعر المرء بالتعب أو التوتر أو عندما يُحرم من النوم. وأعتقد أنّه عندما نعزّز من إفراز هذه الجزيئات المضادة للالتهابات عبر ممارسة الجنس نكون قد عالجنا البثور بشكل غير مباشر".

تقترح عليك الطبيبة "ويلشر" ممارسة الجنس مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لاستعادة طلّتك المفعمة بالشباب.