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طبّقي أحمر الخدود على طريقة Bárbara Mori

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طبّقي أحمر الخدود على طريقة Bárbara Mori طبّقي أحمر الخدود على طريقة Bárbara Mori

تتميَّز نجمة المكسيك " Bárbara Mori" بملامح رقيقة وبشرة مكسيكيَّة صافية وخدود جميلة ومشرقة جعلت منها وحياً للكثير من السيِّدات، وذلك بعد مسلسل "روبي" الذي حققت من خلاله شهرتها العالميَّة.
تعلَّمت "Mori" أساسيَّات المكياج عندما كانت تعمل كعارضة أزياء في السَّابعة عشر من عمرها، حتى أصبحت خبيرة في تطبيق المكياج المكسيكيّ البرونزيّ.
ولتحصلي على مظهر جذَّاب وخدود مشرقة كخدود Bárbara Mori، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ هذه الخطوات:
1. بدايةً ضعي اللون البرونزيّ المنطفئ أسفل وجنة الخد.
2. ثم ضعي اللون الزهريّ الفاتح على وجنة الخد نفسها لإبراز مظهرها.
3. ولتوحيد اللون وتنسيقه ضعي قليلاً من البودرة الفاتحة فوق اللونين الزهريّ والبرونزيّ.
4. أو ضعي القليل من البلاشر الزهريّ الفاتح فوق اللونين الزهريّ والبرونزيّ لإضفاء لمعة بسيطة وإشراقة إضافيَّة للوجه.
5. ضعي القليل من البلاشر الفاتح المنطفئ فوق الحاجبين لتقليل مساحة الجبهة.
6. وفي النِّهاية، ضعي بين العينين القليل من اللون الزهريّ الفاتح لإبراز شكل العينين.

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سيدتي