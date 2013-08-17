أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

العسل وزيت السمسم لهما العديد من الفوائد ويعالجان الكثير من المشكلات

Google+ Print
العسل وزيت السمسم لهما العديد من الفوائد ويعالجان الكثير من المشكلات العسل وزيت السمسم لهما العديد من الفوائد ويعالجان الكثير من المشكلات

أكد الدكتور عيسى محمد استشارى الأمراض الباطنية أن هناك العديد من الفوائد التى لا يعلمها الكثيرون، عن العسل مع زيت السمسم، بخلاف فوائد العسل العادية التى يعرفها الجميع، وأنه شفاء لكل داء، إلا إن أضاف بعض العناصر إلى العسل من الممكن أن تجعل له فائدة جديدة لا يعلمها الكثيرون.

وإذا تم خلط العسل مع زيت السمسم بمقادير معينة وحسب توجيه الطبيب المختص، بحيث يحدد المقدار المعين لطبيعة الوصفة وإلى طبيعة عملها ومدة ثباتها، وأماكن وضعها، وتفيد هذه المقادير إلى بعضها بخلطها ووضعها على الشعر لمدة معينة لا تقل عن النصف ساعة كاملة، وهنا يستفيد الشعر ويتغذى كثيرا وتنتعش خصلاته.

ومن الأفضل أن يتم إضافة بعض المقادير والعناصر الأخرى إلى العسل وزيت السمسم لكى تعطيها فوائد أخرى متعددة لتصفيف الشعر وجعله أملس مليئا بالتغذية التى يحتاجها بالفعل، وهنا من الممكن أن يوضع بعض من البيض وبعض من الصبار، ولا يجب أن توضع المقادير بعشوائية بل يجب أن يتم وضعها تحت إشراف طبى وهنا يفيد هذا الخليط الشعر، بشكل قوى ويأتى بنتائج مبهرة إذا ما داوم عليه الشخص كل أسبوع بشكل يد، ومع وضع غطاء ساخن فوق الرأس عند وضع الخليط مما يعطى نتائج أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365