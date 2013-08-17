العسل وزيت السمسم لهما العديد من الفوائد ويعالجان الكثير من المشكلات

أكد الدكتور عيسى محمد استشارى الأمراض الباطنية أن هناك العديد من الفوائد التى لا يعلمها الكثيرون، عن العسل مع زيت السمسم، بخلاف فوائد العسل العادية التى يعرفها الجميع، وأنه شفاء لكل داء، إلا إن أضاف بعض العناصر إلى العسل من الممكن أن تجعل له فائدة جديدة لا يعلمها الكثيرون.

وإذا تم خلط العسل مع زيت السمسم بمقادير معينة وحسب توجيه الطبيب المختص، بحيث يحدد المقدار المعين لطبيعة الوصفة وإلى طبيعة عملها ومدة ثباتها، وأماكن وضعها، وتفيد هذه المقادير إلى بعضها بخلطها ووضعها على الشعر لمدة معينة لا تقل عن النصف ساعة كاملة، وهنا يستفيد الشعر ويتغذى كثيرا وتنتعش خصلاته.

ومن الأفضل أن يتم إضافة بعض المقادير والعناصر الأخرى إلى العسل وزيت السمسم لكى تعطيها فوائد أخرى متعددة لتصفيف الشعر وجعله أملس مليئا بالتغذية التى يحتاجها بالفعل، وهنا من الممكن أن يوضع بعض من البيض وبعض من الصبار، ولا يجب أن توضع المقادير بعشوائية بل يجب أن يتم وضعها تحت إشراف طبى وهنا يفيد هذا الخليط الشعر، بشكل قوى ويأتى بنتائج مبهرة إذا ما داوم عليه الشخص كل أسبوع بشكل يد، ومع وضع غطاء ساخن فوق الرأس عند وضع الخليط مما يعطى نتائج أفضل.