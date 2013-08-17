أفلام الكارتون قد تنقذ ابنك من الحماقات

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة أن أفلام الكارتون المحببة بشدة إلى الأطفال جميعا قد تكون أداة ودواء لبعض الحماقات وأخطاء الطفل السلوكية التى يقوم بها، ويمكنه التوقف عنها تماما إذا ما شاهد أفلام الكارتون.

وأفلام الكارتون هى وسيلة جيدة جدا للإلهاء وإذا ما استخدمنا هذه الميزة لتعديل سلوكيات الطفل من السهل جدا أن نصل إلى هدفنا المنشود، وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل لأفلام الكارتون التى يعشقها الطفل عن طريق تحديد الأب والأم والقائم على تربية الطفل الأخطاء التى يكررها الطفل ولطالما قاموا بنهيه عنها ولم يرجع عنها، وهنا يقوم القائم بالتربية بترك الطفل وحثه على مشاهده أفلام الكارتون بكثرة وعندما يتعلق الطفل بها بشدة يقوم بتجديد هذه الأفلام وجذب لانتباهه أكثر فأكثر.

حتى يتعلق بها بشكل قوى، وهنا لن ينصرف فكر الطفل عما كان يقوم به من سلوكيات وحماقات خاطئة لأن الفعل الخاطئ فى حقيقة الأمر هو فعل يجد الطفل فيه تسليه وتعودا، وإذا اتجه انتباهه وتسليته واعتاد على القيام بأمر أو فعل آخر يجعله ذلك يتناهى عنه، وهنا يجب أن ننمى لدى الطفل ونحثه على رؤية ومشاهدة أفلام الكارتون بكثرة مما يجعله طفلا متزنا ومفيدا ويبعد تماما عن كل ما يقلق الوالدين.

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