أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أفلام الكارتون قد تنقذ ابنك من الحماقات

Google+ Print
أفلام الكارتون قد تنقذ ابنك من الحماقات أفلام الكارتون قد تنقذ ابنك من الحماقات

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة أن أفلام الكارتون المحببة بشدة إلى الأطفال جميعا قد تكون أداة ودواء لبعض الحماقات وأخطاء الطفل السلوكية التى يقوم بها، ويمكنه التوقف عنها تماما إذا ما شاهد أفلام الكارتون.

وأفلام الكارتون هى وسيلة جيدة جدا للإلهاء وإذا ما استخدمنا هذه الميزة لتعديل سلوكيات الطفل من السهل جدا أن نصل إلى هدفنا المنشود، وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل لأفلام الكارتون التى يعشقها الطفل عن طريق تحديد الأب والأم والقائم على تربية الطفل الأخطاء التى يكررها الطفل ولطالما قاموا بنهيه عنها ولم يرجع عنها، وهنا يقوم القائم بالتربية بترك الطفل وحثه على مشاهده أفلام الكارتون بكثرة وعندما يتعلق الطفل بها بشدة يقوم بتجديد هذه الأفلام وجذب لانتباهه أكثر فأكثر.

حتى يتعلق بها بشكل قوى، وهنا لن ينصرف فكر الطفل عما كان يقوم به من سلوكيات وحماقات خاطئة لأن الفعل الخاطئ فى حقيقة الأمر هو فعل يجد الطفل فيه تسليه وتعودا، وإذا اتجه انتباهه وتسليته واعتاد على القيام بأمر أو فعل آخر يجعله ذلك يتناهى عنه، وهنا يجب أن ننمى لدى الطفل ونحثه على رؤية ومشاهدة أفلام الكارتون بكثرة مما يجعله طفلا متزنا ومفيدا ويبعد تماما عن كل ما يقلق الوالدين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365