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رئيس الطائفة الانجيلية بمصر يعرب عن تقدير الطائفة ومؤازرته لجيش مصر ورجال الأمن

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رئيس الطائفة الانجيلية بمصر يعرب عن تقدير الطائفة ومؤازرته لجيش مصر ورجال الأمن رئيس الطائفة الانجيلية بمصر يعرب عن تقدير الطائفة ومؤازرته لجيش مصر ورجال الأمن

أعرب الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن تقدير الطائفة ومؤازرتها لجيش ورجال أمنها في الظروف الحالية.

وقال البياضي – في بيان له اليوم السبت – “باسمي والمجلس الإنجيلي العام ورعاة وشعب كنائسنا في أنحاء مصر الحبيبة، نعبر عن تقديرنا ومحبتنا ومؤازرتنا لجيش مصر ورجال أمنها الذين يدافعون عن مصر وسلامة شعبها وأرضها “.

كما أعرب البيان عن تقدير الطائفة الإنجيلية ” بكل الألم والحب لكل جندي دفع حياته دفاعاً عن الوطن ، سائلين الله القدير أن يلهم أهلهم وذويهم العزاء والصبر والسلوان مصلين أن يجمع الله كل المصريين على قلب رجل واحد”، بحسب البيان.

أ ش أ

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