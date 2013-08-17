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محافظ الإسكندرية: أدير المحافظة من السيارة ولن أسمح بأي استثناءات‎

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محافظ الإسكندرية: أدير المحافظة من السيارة ولن أسمح بأي استثناءات‎ محافظ الإسكندرية: أدير المحافظة من السيارة ولن أسمح بأي استثناءات‎

وصف اللواء طارق المهدي , محافظ الإسكندرية عدم وجود مقر للمحافظة بأنه مأساه تمر بها المحافظة ، مشيرًا إلى أنه يدير المحافظة من السيارة منذ يومين ويعاني من عدم التواصل مع الموظفين .

وأوضح ” المهدي ” انه وعد المواطنين بجهد يكون له إنتاج علي الأرض وسيكون أسرع مادم تعاوننا موجود فيه بشكل أسرع ، مؤكدا انه لن يسمح بأي استثناءات لاى فرد مهما كان خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى انه سيسعى اولا الى إيجاد مكان لإدارة المحافظة .

وأضاف “ليست هذه الاسكندرية التي اعلمها من قبل , لو المشكلة انتهت عند رغيف العيش والبتجاز والنظافة , مجلس الوزراء مطروح ، أحاول ان اجمع المشاكل التي تعاني منها المحافظة خلال الفترة الماضية ، وسأسعى الى التعرف علي الخطط التي وضعت من قبل .

وعن القيادات التي تم تعيينها بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة الماضية التابعين لجماعة الإخوان المسلمين ، قال”من قدم بالبراشوت فليس له مكان بيننا” ، موضحا ان هناك 9 قيادات جاءوا بتجاوزات داخل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وسيتم التعامل معهم خلال الفترة الحالية .

 

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