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وفاة السيِّدة الأغنى في إسبانيا مؤسسة علامة ZARA للأزياء

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وفاة السيِّدة الأغنى في إسبانيا مؤسسة علامة ZARA للأزياء وفاة السيِّدة الأغنى في إسبانيا مؤسسة علامة ZARA للأزياء

فقد عالم الموضة والأزياء إحدى سيِّدات الأعمال البارزات فيه، حيث توفيت Rosalia Mera المشاركة في تأسيس مجموعة الأزياء "انديتيكس" عن عمر يناهز الـ 69 عامًا، فقد أصيبت بنزيف في المخ بينما كانت تقضي عطلة مع ابنتها في جزيرة مينوركا الأربعاء الماضي، وتوفيت في السَّاعات الأولى بعد نقلها جوًا إلى مسقط رأسها في شمال غرب إسبانيا.
وقد تركت Mera المدرسة في سن الحادية عشرة للعمل في مجال الخياطة، وفي عام 1991م, تزوَّجت من امانكيو اورتيجا, وأسس الاثنان شركة منسوجات صغيرة لتشمل فيما بعد سلاسل محلات ZARA، وMassimo Dutti ، و Stradivarius.
الجدير بالذِّكر، أنَّ Rosalia Mera هي أغنى سيِّدات إسبانيا، حيث قدَّرت مجلة "فوربس" ثروتها بـ 6.1 مليار دولار.

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سيدتي