أزياء راقية بتوقيع راني زاخم

قدّم المصمم راني زاخم مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2013-2014، وقد طغى عليها الطابع الملكي، وازدادت تألقاً باختراق التطريز اليدوي لها والذي تراوح بين خطين اساسيين، الأول يعتمد على التطريز بألوان الكريستال الفضي المتلألئ بلمعية الماس، فيما اعتمد الخط الثاني على الأحجار الكريمة المتعددة الألوان التي تجسّد السحر الرومانسي وتضفي عليه اللمسة الغامضة، متفاوتة ألوانها بين الزمردي والياقوتي والياقوتي الأزرق . القصات جاءت مدروسة، غنية بالتطريزات، وباستعمال طبقات التول المطبّع بالأزهار. وتنوعت الألوان بين اللون الأخضر Peridot، والزهر الوردي kunzite، والياقوت الأزرق والأصفر الخفيف المشع burnt Topaz.