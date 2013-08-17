أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أزياء راقية بتوقيع راني زاخم

Google+ Print
أزياء راقية بتوقيع راني زاخم أزياء راقية بتوقيع راني زاخم

قدّم المصمم راني زاخم مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2013-2014، وقد طغى عليها الطابع الملكي، وازدادت تألقاً باختراق التطريز اليدوي لها والذي تراوح بين خطين اساسيين، الأول يعتمد على التطريز بألوان الكريستال الفضي المتلألئ بلمعية الماس، فيما اعتمد الخط الثاني على الأحجار الكريمة المتعددة الألوان التي تجسّد السحر الرومانسي وتضفي عليه اللمسة الغامضة، متفاوتة ألوانها بين الزمردي والياقوتي والياقوتي الأزرق . القصات جاءت مدروسة، غنية بالتطريزات، وباستعمال طبقات التول المطبّع بالأزهار. وتنوعت الألوان بين اللون الأخضر Peridot، والزهر الوردي kunzite، والياقوت الأزرق والأصفر الخفيف المشع burnt Topaz.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي