مقتل شخصين من جهاز المخابرات التركى فى سوريا

أكد حجى أحمد، قائد جبهة الأكراد السورية الموالية لمنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية، أن شخصين من جهاز المخابرات التركى لقيا حتفهما فى اشتباكات عنيفة تدور حول ضواحى مدينة حلب السورية، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن اسميهما قريبا.

ونقلت صحيفة يورت التركية عن أحمد اليوم السبت فى حديث له لوكالة أنباء "فرات"، الناطقة باسم المنظمة الانفصالية، أن هذا الحادث يمثل مؤشرا واضحا على الدور الذى تلعبه تركيا فى إشعال الحرب الأهلية فى سوريا، مضيفا أن تركيا تقدم كافة أنواع الدعم اللوجيستى للأطراف المعارضة للنظام السورى.