الائتلاف الوطنى: النظام السورى يتبع نهج القصف على المناطق السكنية

دمشق (د. ب. أ)

قال الائتلاف الوطنى السورى المعارض، أكبر تشكيلات المعارضة السورية، إن النظام السورى يتبع "نهجًا خطيرًا" خلال الصراع الدائر حاليًا فى سوريا.

وأوضح بيان صادر عن الائتلاف اليوم، السبت، أن "نظام (الرئيس بشار) الأسد يتبع نهجا خطيرًا جدًا فى حربه المسعورة على الشعب السورى".

وأضاف البيان أن النظام يعتمد على "أسلوب القصف المكثف على المناطق المكتظة بالسكان، وهو ما يودى بأرواح عشرات المدنيين فى كل مرة، ويدمر مساحات كبيرة من الامتداد العمرانى فى المناطق المستهدفة".

واتهم البيان النظام السورى بارتكاب "مجزرة مروعة بحق المدنيين الأمنيين فى حى بستان القصر بحلب، راح ضحيتها 30 شهيدا مدنيا على الأقل، وأصيب فيها العشرات، عندما شنت المقاتلات الحربية التابعة للنظام بشكل مقصود وممنهج غارات جوية على مناطق سكنية تؤوى آلاف المدنيين".

وأردف الائتلاف فى بيانه، أن النظام السورى "ارتكب مجزرة أخرى فى غوطة دمشق، حيث أدى القصف بمدافع الهاون على مساكن المدنيين فى بلدة المليحة لسقوط 16 شهيدًا، بالإضافة لعشرات الجرحى، وفق تقديرات متحفظة".

وأكد البيان أن على المجتمع الدولى أن "يعى.. خطورة تداعيات العنف الممنهج الذى يرتكبه النظام بحق المدنيين، والكم الهائل من القوة النارية المستخدمة فى استهداف المجمعات السكنية".

وشدد الائتلاف على "وجوب سير الأمم المتحدة باتجاه محاسبة رموز النظام المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعلى رأسهم بشار الأسد".