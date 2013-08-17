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خارجية سوريا تتهم أمريكيا بتشويه الحقيقة حول موقف دمشق من مؤتمر "جنيف2"

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خارجية سوريا تتهم أمريكيا بتشويه الحقيقة حول موقف دمشق من مؤتمر "جنيف2" خارجية سوريا تتهم أمريكيا بتشويه الحقيقة حول موقف دمشق من مؤتمر "جنيف2"

اتهم مصدر مسئول فى الخارجية السورية الإدارة الأمريكية بمواصلة الكذب والخداع لإخفاء حقيقة موقفها الرافض للحل السلمى عبر الحوار بين السوريين فى مؤتمر "جنيف-2".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم السبت، عن المصدر قوله إن واشنطن تقوم بتسليح الإرهابيين من جبهة النصرة المرتبطين بتنظيم القاعدة فى سوريا، تنفيذا لسياستها باستمرار العنف والإرهاب، لما يخدم مصالح إسرائيل، وتقوم ألان بتشويه الحقيقة حول موقف سوريا الذى أعلنت من خلاله قبولها المشاركة فى مؤتمر "جنيف-2" بدون شروط مسبقة.

وأضاف المصدر السورى أن ما صرحت به الخارجية الأمريكية حول عدم استعداد القيادة السورية، للمشاركة فى مؤتمر "جنيف- 2" هو قلب للحقائق وانفصال عن الواقع، وهذا ليس غريبا عن النهج الفاقد للمصداقية أقوالا وأفعالا الذى اعتمدته الإدارة الأمريكية.

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