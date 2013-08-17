طولان قبل الموقعة: الانفصال عن الأحداث مستحيل.. ولكن

يؤمن حلمي طولان المدير الفني للزمالك بأن فصل فريقه عن الأحداث المشتعلة في مصر، يبدو أمرا مستحيلا رغم أهمية المباراة التي تنتظر الفرسان مساء السبت أمام أورلاندو بايرتس.

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يستقبل الزمالك في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مساء يوم السبت.

ويحتاج الزمالك لنتيجة إيجابية بعد البداية الهزيلة للفريق بالتعادل مع الأهلي ثم الهزيمة أمام ليوبار الكونجولي.. لكن يعيق الفريق اشتعال الأزمة الأمنية في مصر مع أشياء أخرى تحدث عنها باستفاضة.

وقال المدرب الذي يقود الزمالك في ثالث مباراة له منذ تولى المسؤولية خلفا لجورفان فييرا: "هناك العديد من العراقيل، المعتاد منها مثل توقف النشاط وما حدث منذ كارثة بورسعيد".

وتابع مدرب حرس الحدود الأسبق "وهناك ما يحدث حاليا من مشاكل في مصر، طبعا من الصعب جدا ألا نتابع الأحداث أو نفصل الفريق عنها".

ثم استدرك طولان "لكني تحدثت مع اللاعبين كثيرا عن أننا في مهمة وطنية، وأن الفوز واجب علينا".

وأضاف طولان أن الأجواء الباردة كذلك تنضم لقائمة العراقيل التي تنتظر الزمالك في المباراة، كون مصر حاليا الطقس فيها مختلف.

لكنه أكد "في كل الأحوال نملك من الخبرات ما يؤهلنا للتعامل مع كل هذا".