أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الوضع الإنسانى والصحى بالسودان يستدعى إعلان حالة الطوارئ القصوى

Google+ Print
الوضع الإنسانى والصحى بالسودان يستدعى إعلان حالة الطوارئ القصوى الوضع الإنسانى والصحى بالسودان يستدعى إعلان حالة الطوارئ القصوى

قال مفوض العون الإنسانى بالسودان سليمان عبد الرحمن، إن الوضع الإنسانى والصحى بالسودان يستدعى إعلان حالة الطوارئ القصوى جراء السيول والأمطار التى اجتاحت البلاد مؤخرا.

ونقلت صحيفة "اليوم التالى" الصادرة بالخرطوم اليوم، السبت، عن مفوض العون الإنسانى قوله، "إنه ما زالت هناك حاجة لسد النقص فى المؤن والمواد الضرورية"، مؤكدا عدم وجود حاجة عاجلة لتدخلات المجتمع الدولى، وأن السودان تلقى حتى الآن دعما من 40 مؤسسة دولية ووطنية يقدر بنحو22 مليون جنية.

وأضاف عبد الرحمن، انه إذا فشلت فى السيطرة على الوضع واحتوائه، ووصل مرحلة الكارثة، يمكن أن يفتح الباب لتدخل المجتمع الدولى وإرسال منظمات غير مسجلة لم يكن مسموحا بدخولها السودان وإرسال فرق إغاثة، لافتا إلى أن الوضع ما زال تحت السيطرة حتى الآن ولا يوجد وباء يستدعى التدخل العاجل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول