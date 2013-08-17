قال مفوض العون الإنسانى بالسودان سليمان عبد الرحمن، إن الوضع الإنسانى والصحى بالسودان يستدعى إعلان حالة الطوارئ القصوى جراء السيول والأمطار التى اجتاحت البلاد مؤخرا.

ونقلت صحيفة "اليوم التالى" الصادرة بالخرطوم اليوم، السبت، عن مفوض العون الإنسانى قوله، "إنه ما زالت هناك حاجة لسد النقص فى المؤن والمواد الضرورية"، مؤكدا عدم وجود حاجة عاجلة لتدخلات المجتمع الدولى، وأن السودان تلقى حتى الآن دعما من 40 مؤسسة دولية ووطنية يقدر بنحو22 مليون جنية.

وأضاف عبد الرحمن، انه إذا فشلت الحكومة فى السيطرة على الوضع واحتوائه، ووصل مرحلة الكارثة، يمكن أن يفتح الباب لتدخل المجتمع الدولى وإرسال منظمات غير مسجلة لم يكن مسموحا بدخولها السودان وإرسال فرق إغاثة، لافتا إلى أن الوضع ما زال تحت السيطرة حتى الآن ولا يوجد وباء يستدعى التدخل العاجل.