د.أحمد خيرالله: تطوير مضاد حيوى مِنْ شجرة السواك

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف، الضوء على نتائج دراسة حديثة، تمكن فيها فريق من العلماءِ من استخلاص مُركّب مِنْ شجر السواك الموجود فى جنوب إفريقيا، وهذا المركب يعتبر مضادا حيويا طبيعيا، حيث أظهر فاعلية فى علاج مرض السل بطريقة تختلف عن كل الأدوية المتاحة حالياً.

وأوضح خير الله أن السواك المستخرج من جذور شجر الأراك (والذى يعرف فى اللغة الإنجليزية باسم Tooth Brush Tree) له فوائد صحيّة متعددة، ما زالت الأبحاث والدراسات العلمية تكشف لنا المزيد عنها، مضيفاً أن الفاعلية المعروفة للسواك فى القضاء على الكثير من الميكروبات المسببّة لالتهابات اللثة ترجع إلى احتوائه على مضادّات حيويّة تمنع نمو البكتيريا.

وأشار خير الله، أن السُلُّ (الدرن) هو مرض بكتيرى معد يصيب الرئتين بصورة رئيسية، ويسبب وفيّاتَ حول العالم أكثرَ مِنْ أى مرض جرثومى آخر؛ نظراً لأن معظم أدوية السل لم يتم إيجاد بدائل جديدة لها منذ ما يقارب الخمسين عاماً، وهو ما أدى إلى انتشار سلالات من بكتيريا السل المقاومةِ للمضادات الحيوية، ونظراً لما سبق، فإننا فى أمس الحاجة لاستبدال المضادات الحيوية المستخدمة حالياً فى علاج السل بطرق علاج أخرى مبتكرة.

وأضاف خير الله قائلاً: إن الباحثين توصلوا فى الدراسة التى نحن بصددها، إلى أن أحد المركبات (والتى تم تسميتها diospyrin) المستخلصة مِنْ شجر السواك ترتبط بإنزيمَ (يسمى DNA gyrase) الضرورى للبكتيريا، و ليس لهذا الانزيم شبيه أو نظير متطابق عند الإنسانِ، وبالتالى فهو يمثل هدف فعّالِ وآمنِ للمضادات الحيوية، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "The Journal of Biological Chemistry" فى وقت سابق من هذا العام.