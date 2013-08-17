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شيرين وابنتاها يغادرن مصر

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شيرين وابنتاها يغادرن مصر شيرين وابنتاها يغادرن مصر

تغادر المطربة عبد الوهاب إلى المغرب حيث تشارك في حفل ختام مهرجان الأصوات النسائية في مدينة تطوان، وتصطحب معها شقيقها وابنتيها مريم وهنا.
فقد أعربت شيرين عن خشيتها من ترك ابنتيها بعيداً عنها، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر حالياً.
الجدير ذكره أنّ شيرين سبق وشاركت في مهرجان موازين في المغرب في منتصف مايو الماضي.

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