أمل عرفة تغني وتكتب لسوريا بتوقيع مروان خوري

انتهت الفنانة السورية أمل عرفة مؤخراً من تسجيل أغنية وطنية وإنسانية تحمل عنوان "دوّر ع حالي".

الأغنية كتبتها أمل بنفسها وحملت توقيع الفنان مروان خوري بالألحان وهي من توزيع داني خوري وإنتاج أمل نفسها.

هذا وستقوم أمل خلال أسبوع بتصوير الأغنية في دمشق بتقنيات خاصة، تستخدم للمرة الأولى تحت إدارة المخرج السوري مصطفى البرقاوي.

وتقول أمل في الاغنية " ركضت مدري أنا مدري قلبي ركض، دور ع حالي هونيك يمكن بشي مفرق، يمكن تحت فيّة، عايشة ومش عايشة، ماشية أو الدنيا اللي عم تمشي فيي".

من جهة ثانية تعكف أمل حالياً على كتابة مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان مؤقت " سايكو " ولم تفصح عن اسم الجهة الإنتاجية التي ستتبنى هذا العمل الذي من المتوقع أن يبصر النور في العام المقبل.

يذكر أن أمل متواجدة بين دمشق وبيروت برفقة عائلتها.