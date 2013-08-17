احمي أطفالك من الإصابات الرياضية

يرشدكِ لطفي آل دهنيم، مدرِّب التربية البدنية، إلى أهم أسباب الإصابات وطرق منعها وأكثرها شيوعاً.

أسباب الإصابات

1- الحركات الأقل تناسقاً، عند الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات.

2- مقدار القوة المستخدمة، ومثال ذلك تصادم اثنين من لاعبي كرة القدم، يبلغ كل منهما 8 سنوات ويتراوح وزناهما بين 30 و32 كيلوغراماً، لن يكون معادلاً لقوة تصادم لاعبين يبلغ كل منهما السادسة عشرة، ويبلغ وزناهما 90 كيلوغراماً.

3- الفارق الكبير في الطول والوزن بين الأطفال من نفس العمر، الذين يمارسون الألعاب الرياضية مع بعضهم بعضاً.

لمنع حدوثها

1- اختيار الروابط والفرق الرياضية التي تهتم بأصول السلامة.

2- تقديم العناية الفورية عند الضرورة، فالمدرب المؤهل مرخص له بإجراء إنعاش القلب والرئتين، وتقديم الإسعافات الأولية.

3- يجب أن تتجه فلسفته إلى تنمية صحة ورفاهية اللاعبين، وليس تحقيق الفوز بأي ثمن، والذي من شأنه تشجيع الأطفال على اللعب وتعريض أنفسهم للإصابة.

4- طلب استخدام أدوات السلامة المعتمدة من قبل جهة مرخصة.

5- يتعين على الأطفال ارتداء الملابس المناسبة لنوع الرياضة التي يمارسونها.

6- يجب أن تتم المحافظة على الملاعب، خالية من الحفر والتشققات.

7- القيام بأداء تمارين الإحماء والتدريب على اللعب قبل المشاركة.

8- على الطفل أن يشرب كمية كافية من السوائل كالماء.

احتياطات بعد الانتهاء من اللعب

• ممارسة تمارين التهدئة.

• ممارسة الرياضة دون استعجال.

• عدم تشجيع الطفل على الاستمرار بممارسة الرياضة أثناء شعوره بالألم.

إصابات شائعة

تشمل، عند الأطفال، الكدمات والالتواء والشدّ، وقد تحدث إصابات أكثر حدَّة؛ تشمل العين وكسور العظام أو الأربطة في الرأس وإصابات العمود الفقري، وبخصوص المراهقين فهم أكثر عرضة لكسور العظام، وتمزق الأوتار والأربطة.

إصابات فرط الحركة

• ألم في مقدمة الركبة؛ بسبب شد أوتار الركبة أو عضلات الفخذ.

• (تشظي قصبة الساق)، وهو يسبب ألماً في مقدمة الأجزاء السفلية من الساق، بسبب تكرار الجري على الأسطح الصلبة.

• آلام وضعف في المرفق؛ نتيجة تكرار رمي الكرة.

• التهاب «تورم» بالكتف؛ نتيجة حركة رفع الذراع أثناء السباحة ورمي الكرة.

• تصلب المفاصل الفقارية؛ مثل الألم المستمر بأسفل الظهر، نتيجة رضوض بسبب انحناء متكرر بعد المشاركة في ألعاب كرة القدم والجمباز ورفع الأثقال والغطس والمصارعة.

الإسعافات الأولية

* الراحة: توقف فوراً وخذ قسطاً من الراحة.

* الثلج: ضع ثلجاً على موضع الإصابة لمدة 20 دقيقة كل ساعة، إلى أن يختفي الورم.

* الضمادات: لف المكان المصاب بضمادات قابلة للتمدد وداعمة؛ حتى يتوقف التورم.

* ارفع الجزء المصاب ليصبح عند مستوى مريح، فهذا سيساعد على الحدّ من التورم من خلال منع تدفق الدم إليه.