ولادة الشهر السادس!

ما إن تتم الحامل أسبوعها الخامس والعشرين من اليوم الأول لآخر حيض وحتى الأسبوع الثامن والعشرين إلا وتختال في مشيتها.. فخورة ببطنها؛ بعد أن عرفت جنس مولودها الذي بدأ يتفاعل مع صوت دقات قلبها، وكل شهيق وزفير تتنفسه، قرقرة جهازها الهضمي و...و...و... ولكن يحدث أن تلد الحامل في شهرها السادس عن هذه الولادة المبكرة يحدثنا استشاري طب النساء والتوليد الدكتور عبد الحميد السبيلي، موضحا تكوين جسم مولود السادس والمخاطر التي يتعرض لها، وسبل النجاة في نقاط مبسطة

يُطمئن الدكتور السبيلي كل أم مُقدر لها أن تلد في الشهر السادس فيقول: الأمر يتوقف حسب إمكانية الحضانات ومهارة الأطفال، وهو ما نراه في العالم المتقدم؛..ورغم كل المخاطر فأن نسبة كبيرة يعشن لو مر العام الأول بسلام.

* حقيقة علمية تؤكد أن 12% من إجمالي مواليد الشهر السادس أصبحوا بالغين ويتمتعوا بصحة جيدة.

* مع الميعاد المبكر للولادة وُجد أن زيادة نسبة الوفيات كانت موجودة بقوة في مرحلة الطفولة المبكرة. و وُجدت- أيضاً- لدى الشباب الذين ولدوا قبل الميعاد المحدد للولادة مقارنة بالأطفال العاديين والوفاة لهؤلاء الشباب كانت بسبب عيوب خلقية في الجهاز التنفسي أو القلب أو الغدد الصماء دون سرطانات أو حوادث.

* الطفل المبتسر ناقص النمو- في الشهر السادس تحديداً- يعاني من عدة مشاكل أولها: عدم اكتمال وظائف أجهزة الجسم بالشكل الأمثل.

* عدم اكتمال مركز تنظيم التنفس في المخ مما يعرض الرضيع لنوبات من انقطاع التنفس وعدم انتظامه، وعدم اكتمال الحويصلات الهوائية.

* ضعف عضلات القفص الصدري، ما يعوق التنفس بشكل سليم ويعرض الجهاز التنفسي للمولود للعدوى، مع احتمال حدوث نزيف بالرئة

* مشاكل في الجهاز الهضمي والكبد تجعل الرضيع يعاني من عدم القدرة على الرضاعة والبلع بشكل كامل؛ المعدة تكون صغيرة وقدرتها على الهضم اقل نتيجة لنقص حمض الهيروكلوريك الضروري لعملية الهضم

* مع معاناة من عدم التوافق العضلي العصبي في المعدة، وهو الامرالذي يساعد على انقباض فتحة البواب وارتخاء فتحة الفؤاد وهذا يسبب قيء مستمر

* يعاني مولود الشهر السادس من نقص مخزون الفيتامينات بالجسم مثل فيتامين" d" أو المعادن مثل الحديد، ما يعرضه للإصابة بمرض الكساح أو أنيميا نقص الحديد

* الكبد أيضاً في حالة خطر؛ فهو يعاني من عدم اكتمال الإنزيمات وارتفاع المعدل في العصارة الصفراوية بالجسم إلى معدلات يمكن أن تصل إلى المخ وتسبب تشنجات تهدد حياة الرضيع

* نقص في معدلات السكر في جسم الرضيع، إضافة إلى عدم اكتمال مركز تنظيم درجة حرارة الجسم نتيجة لنقص الدهون تحت الجلد، ونقص توليد الطاقة

* يعاني الرضيع من نقص مواد التجلط في الجسم نتيجة لعدم اكتمال نمو الكبد..ما يعرضه لحدوث نزيف باستمرار، مع عدم اكتمال في جهازه المناعي وجهازه البولي والكلى

* مناعة المولود من الالتهابات والتلوث قليلة..والنزيف بالمخ وارد دون إخطار مسبق، إضافة إلى إصابته بالصفرة نتيجة تكسر كرات الدم الحمراء

ملامح ابن السادس

يبلغ طول الطفل من 28- 30 سم ويزن حوالي 560- 700 جرام، له حواجب ورموش، يتحرك بشكل أكثر نشاطاً ويُغير من وضعيته باستمرار..يتحرك من 20 إلى 60 حركة خلال نصف ساعة، إذ يبدو نشيطاً أكثر، وجسمه مُغطى بشعر الزغب وهي إفرازات عنق الرحم.

تميزت أعضاؤه التناسلية وبدأ الدهن يتكون تدريجيا تحت الجلد، وإن لم يبلغ بعد مرحلة الطفل الجميل الممتلئ الخدين، وجلده مجعد ورخو وكأنه كبير عليه

* دماغه: تنتهي رحلة الخلايا العصبية، يكتمل عددها وتتميز عن بعضها البعض وتتوقف بالتالي عن التكاثر

