أمن القليوبية يكشف تفاصيل محاولة أنصار مرسي اقتحام 3 أقسام شرطة

كشفت مديرية أمن القليوبية تفاصيل محاولات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إثارة البلبلة ، والعنف أمس الجمعة ، من خلال عدة محاولات لاقتحام أقسام ونقاط الشرطة بالمحافظة .

وقالت المديرية أن المئات من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين والتيارات المؤيده لها حاولوا اقتحام قسم شرطة العبور ، بعدما خرجوا في مسيرتين ، الأولى من أمام المركز الاسلامى ،والثانيه من أمام مسجد الروضه ، بالشارع الرئيسي بالحى الاول الكائن به ديوان القسم ، مرددين هتافات ( الجيش والشرطه إيد وسخه – يانموت زيهم يانجيب حقهم – الشرطه بلطجيه ) ، ثم تجمعوا فى السير فى إتجاه ديوان القسم ،وأصروا على إقتحام السدادات المروريه الموضوعه كحرم تامينى لمنطقة ديوان القسم ، فتم توجيه النصح والارشاد لهم بالانصراف والالتزام بالسلميه ، إلا أنهم أصروا على إقتحام السدادات المروريه والتجمع أمام ديوان القسم ، فأستخدمت قوة التامين الغاز المسيل للدموع ، وتم تفريقهم وصرفهم ، دون حدوث تداعيات امنيه .

واضافت المديرية أن أنصار مرسي حاولوا اقتحام نقطه عرب جهينه برشق المبنى بالحجاره ، والقاء زجاجات المولوتوف ، ما نتج عنها احتراق بغرفه بالنقطه ، وذلك

بعد تجمع نحو 500 شخص من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين أمام المسجد الكبير بقرية عرب جهينه دائرة المركز ، وقاموا بمسيره رددوا خلالها الهتافات المضاده للقوات المسلحه والشرطه ، والمؤيده للرئيس السابق، واثناء مرورهم امام نقطة شرطة عرب جهينه التابعه للمركز ، قاموا برشق المبنى بالحجاره ، ما ادى الى كسر ببعض النوافذ الزجاجيه ، وتمكنت الخدمات المعينه لتأمين النقطه بمساعدة الاهالى من التصدى لهم وإجبارهم على الانصراف ،ثم عادوا مرة أخرى وألقوا بزجاجتى مولوتوف على مبنى النقطه سقطتا بأحدى الحجرات بالطابق الثالث المخصص إستراحه ، نتج عنهما إحتراق السجاده والسرير ،وتم إخماد الحريق بإستخدام الطفايات اليدويه ، وتمكنت خدمة تأمين النقطه والاهالى أيضاً من التصدى لهم وصرفهم ، دون حدوث إصابات بين أفراد القوه والاهالى .

واشارت مديرية أمن القليوبية إلى تجمع 250 شخصا من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين بمدينة السلام ، الكابلات ، دائرة قسم أول شبرا الخيمة ، وقاموا بمسيره حتى مسجد أبو الهنا ، ثم أتجهوا الى ديوان القسم ، وأصروا على إقتحام السدادات المروريه الموضوعه كحرم تامينى له ، فتم توجيه النصح والارشاد اليهم بالانصراف والالتزام بالسلميه ، إلا أنهم أصروا على إقتحام السدادات ، ما دفع بقوة التأمين بإطلاق عيارين ناريين فى الهواء لتحذيرهم ، وتم صرفهم الى شارع الكابلات المجاور للمنطقه .