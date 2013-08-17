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بالصور| نجوم هوليوود يتألقون في حفل توزيع جوائز "إيماجين"

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بالصور| نجوم هوليوود يتألقون في حفل توزيع جوائز "إيماجين" بالصور| نجوم هوليوود يتألقون في حفل توزيع جوائز "إيماجين"

كتب : إنجي رأفت منذ 35 دقيقة

حضر عدد كبير من نجوم هوليوود الحفل السنوي لتوزيع جوائز "إيماجين" في أحد الفنادق أمس بولاية كاليفورنيا.

كان أبرز الحضور الممثلة الشابة بيلا ثورن، وارتدت فستانًا أسود قصيرًا، ضيقًا، عاري الكتف، وارتدت حذاءً لونه أسود بكعب عالٍ، وجذبت ثورن الانتباه بـ"اكسسواراتها" المتميزة والجذابة، حيث ارتدت عقدًا ذهبيًا لامعًا وسميكًا، وأضافت للفستان خاتمًا مصنوعًا من الحجر على أشكال هندسية ولونها "موف" و"أزرق".

واصطحبت ثورن، كلبها معها في الحفل، ووضعت حول رقبته عقدًا لونه فضي لامع.

كما حضرت الممثلة كونستانس ماري، بفستان لونه "فوشيا"، ضيق وقصير، وراتدت حذاءً لونه "بيج" فاتح، بكعب عال. وظهرت الممثلة فرانسيا رايسا، متألقة بارتدائها فستانًا لونه أزرق، طويلا وكاشفا للركبة، وارتدت حذاءً أزرق لامعا، بكعب عال.

جدير بالذكر، أن مؤسسة إيماجين، تقدم الجوائز الفينة كل عام للنجوم المتميزين من أصل لاتيني لتشجيعهم علي إبداعهم وجهودهم في التليفزيون والسينما.

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