وزير التربية والتعليم ينفي ما تردد عن تأجيل الدراسة

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أنه سيعقد اليوم السبت اجتماعا يضم عمداء كليات التربية على مستوى الجمهورية والخبراء التربويين للاستماع لمقترحاتهم بشأن تطوير العملية التعليمية في مصر.

وقال أبو النصر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن عمداء كليات التربية والتربويين لهم دور في المساهمة في وضع رؤية لتطوير منظومة التعليم خلال الفترة المقبلة، والوزارة بصدد مجموعة من الدراسات عن أفضل دول العالم في التعليم العام والفني، للتعرف على ما يمكن الاستعانة به ويصلح للتطبيق في مصر.. نافيا ما تردد عن تأجيل موعد الدراسة، التي ستكون في موعدها المحدد ب21 سبتمبر المقبل.

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