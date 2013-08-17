المطار يمنع دخول 43 جزائرياً و6 سوريبن وإيراني لدواعٍ أمنية

قامت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت بمنع دخول 43 جزائري و6 سوريين وفلسطيني وإيراني قامت بترحيلهم علي نفس الرحلات التي وصلوا عليها لعدم حملهم موافقات أمنية وأسباب أخري .

ووصل علي الطائرة الجزائرية القادمة من الجزائر ٥٢ راكب جزائري قادمين بتاشيرات بدون موافقة أمنية، رفضت سلطات الجوازات دخولهم وقامت بترحيل 43 منهم علي الطائرة المصرية المتجهة إلي الجزائر، كما تم ترحيل 6 ركاب سوريين الجنسية علي الطائرة المصرية المتجهة إلي اسطنبول لتقدمهم للسفر علي الطائرة المصرية المتجهة الي فرانكفورت بجوازات سفر مزورة .

وتم ترحيل الراكب الفلسطيني علي طائرة شركة تاركو المتجهة الي الخرطوم لقدومه بدون تأشيرة مسبقة، ومنع دخول الراكب الإيراني عبد الله محمد الذي وصل علي الطائرة المصرية القادمة من باريس أمس لقدومه بتأشيرة بدون موافقة أمنية، وقامت الجوازات باتخاذ الإجراءات القانونية وترحيل الركاب .