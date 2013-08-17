اعتماد نتائج امتحانات صيدلة أسيوط

اعتمدت جامعة أسيوط نتائج كلية الصيدلة وقال الدكتور زيدان زيد إبراهيم عميد الكلية بأن النتائج جاءت على النحو التالي الفرقة الإعدادية بلغت نسبة النجاح 94.98% وحصل 57 طالب على تقدير عام امتياز، و 301 طالب على تقدير عام جيد جدا، و223 طالب على تقدير عام جيد والأوائل هم: آية ممدوح سليمان، رانيا ممدوح كامل، أحمد محسن كامل، ابتسام خالد صلاح، أحمد خضر مخيمر، أحمد محمود مصطفى، دينا عبد الله كمال الدين، دينا محمد أحمد، فاطمة الزهراء علي محمد، أسماء أبوزيد أحمد، عبير عصام محمد، و سارة فتحي حسين والفرقة الأولى ىبلغت نسبة النجاح 95.16% وحصل 135 طالب على تقدير عام امتياز، و342 طالب على تقدير عام جيد جدا ، و190 طالب على تقدير عام جيد.

والأوائل هم: فهمي كيلاني فهمي، هيثم محمد صدقي، هويدا محمود عبد الحميد، مريانا ماهر كامل، عبد الرحمن أحمد فرغلي، شرين موريس فتحي، نورهان صلاح عبد الموجود، محمود عبد العال محمد، كيرلس ادوارد مجلع، و دميانة مكرم رياض والفرقة الثانية بلغت نسبة النجاح 88.72% وحصل 8 طلاب على تقدير عام امتياز، و43 طالب على تقدير عام جيد جدا، و82 طالب على تقدير عام جيد.والأوئل هم: أحمد عبد الفتاح محمد، أميرة أشرف نصر، أيمان البدري محمد، أحمد حسين حسين، فيبي روفائيل صدقي، رجاء سالمان عبد المنعم، ماريا محسن مكين، أمل عبد الستار عبادي، نبيل حشمت لمعي، و ريهام سعد محمد والفرقة الثالثة:بلغت نسبة النجاح 96.73% وحصل 67 طالب على تقدير عام امتياز، 271 طالب على تقدير عام جيد جدا، و 338 طالب على تقدير عام جيد.والأوائل هم: فاطمة يحيى عبد العظيم، محمد عاطف فاضل، مروة محمد خليفة، مصطفى أحمد حسن، آلاء أحمد عبد الرحمن، أحمد جمال حمدان، آية الله محمد دويني، شروق محمد حسين، هالة محمد عبد الرحمن، و الشيماء جمال رزق0والفرقة الرابعة بلغت نسبة النجاح 96.18% وحصل 41 طالب على تقدير عام امتياز، و 244 على تقدير عام جيد جدا، و 400 طالب على تقدير عام جيد.

وجاء أوائل الخريجين الحاصلين على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف هم هيثم هشام محمد، خالد أبو الفتوح عبد المحسن، أحمد بركات ابراهيم، آية منير مصطفى، سارة ابراهيم محمد، محمد نبيل أبوزيد، إسراء محمود مصطفى، هاني سامي منصور، أيمن عاصم عبد المنعم، و أحمد عبد الفتاح