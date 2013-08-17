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بلاغ للنائب العام ضد البرادعى يتهمة بالخيانة العظمى

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بلاغ للنائب العام ضد البرادعى يتهمة بالخيانة العظمى بلاغ للنائب العام ضد البرادعى يتهمة بالخيانة العظمى


> تقدم عبدالعزيز فهمى عبدالعزيز مدير عام بالشباب والرياضة بمحافظة الغربية والناشط السياسى ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية المستقيل بتهمة العمالة والخيانة العظمى للوطن.

وأفاد البلاغ الذى يحمل رقم 1687 عرائض نائب عام أن استقالة البرادعى فى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 تسبببت فى إحداث خلاف شديد بينه وبين كل القوى السياسية فى ، حيث أصدرت جبهة الإنقاذ الوطنى بيانًا توضح الصدمة المتوقعة بعد المواقف المخزية والخيانة العظمى للبرادعى .

وأضاف البلاغ أن بيان جبهة الإنقاذ اعتبر استقالة البرادعى بطوله زائفة على جسد الوطن .

وطالب البلاغ فى نهايته بسرعة ضبط وإحضار البرادعى بتهمة الخيانة العظمى، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنعه من السفر خارج البلاد وفى حالة سفره بالفعل يتم استصدار أمر بوضعه على قائمة الترقب بالوصول، سحب الجنسية المصرية من البرادعى لأنه يحمل الجنسية الأمريكية .

وطالب البلاغ أيضًا بسحب قلادة النيل الحاصل عليها البرادعى منذ سنوات لأنه لا يستحقها بناءًا على ما صدر منه ضد الوطن والشعب من عمالة وهروب من المسئولية، إلغاء عضويتة بنقابة المحامين لأنه لا يستحق هذا الشرف بسبب مواقفة المخزية فى الدفاع عن الوطن .

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