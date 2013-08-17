حكمدار البحر الأحمر يتفقد عملية تأمين محكمة الغردقة

كتب : صلاح عبدالله منذ 24 دقيقة

تفقد صباح اليوم اللواء مجدي رمضان حكمدار مديرية أمن البحر الأحمر، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محكمة الغردقة، وأعطى توجيهاته بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المحكمة، وشدد على تواجد قوات الحماية المدنية خارج مبنى المحكمة، وإحكام السيطرة على المداخل والمخارج.

وكان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، أعطى أوامره بتشديد الإجراءات الأمنية ومتابعه الخدمات بالمنشآت العامة والحيوية بالمحافظة، وأكد أهمية الالتزام بقواعد القانون ومواده، وما يكفله من حق الدفاع الشرعي حال حدوث أي تعدٍ على المنشآت العامة والحيوية والسياحية والشرطية.