أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

حكمدار البحر الأحمر يتفقد عملية تأمين محكمة الغردقة

Google+ Print
حكمدار البحر الأحمر يتفقد عملية تأمين محكمة الغردقة حكمدار البحر الأحمر يتفقد عملية تأمين محكمة الغردقة

كتب : صلاح عبدالله منذ 24 دقيقة

تفقد صباح اليوم اللواء مجدي رمضان حكمدار مديرية أمن البحر الأحمر، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محكمة الغردقة، وأعطى توجيهاته بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المحكمة، وشدد على تواجد قوات الحماية المدنية خارج مبنى المحكمة، وإحكام السيطرة على المداخل والمخارج.

وكان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، أعطى أوامره بتشديد الإجراءات الأمنية ومتابعه الخدمات بالمنشآت العامة والحيوية بالمحافظة، وأكد أهمية الالتزام بقواعد القانون ومواده، وما يكفله من حق الدفاع الشرعي حال حدوث أي تعدٍ على المنشآت العامة والحيوية والسياحية والشرطية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية