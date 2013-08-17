الجيش السورى الحر ينفى صلته بتفجير الضاحية الجنوبية لبيروت

نفى الجيش السورى الحر صلته بالتفجير الإرهابى الذى وقع فى الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، متهماً دمشق وطهران بفعل ذلك.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المنسق السياسى والإعلامى للجيش السورى الحر، لؤى المقداد قوله، "نحن فى هيئة أركان الجيش السورى الحر نندد بهذه العملية، ونعتبرها عملاً إجرامياً يستهدف مدنيين"، مشيراً إلى أن من يتحمل المسئولية عن هذه الجريمة هو من شارك فى قتل وذبح الشعب السورى.

وأضاف المقداد، "لا أستبعد ضلوع مخابرات نظام الرئيس السورى بشار الأسد وضلوع المخابرات الإيرانية"، مؤكدا أن المجموعة التى أطلقت على نفسها اسم "سرايا عائشة أم المؤمنين للمهام الخارجية"، والتى تبنت فى شريط مصور التفجير، لم تدع الانتماء إلى الجيش الحر ولا إلى الثورة السورية.