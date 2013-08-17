الدقهلية: الإخوان يشتبكون مع الأهالى ويقتلون شاباً.. والقبض على 3 من قيادات الجماعة

كتب : صالح رمضان السبت 17-08-2013 09:11

قُتل شاب وأصيب شقيقه وطفلة فى اشتباكات اندلعت، أمس الأول، فى قرية الرياض بمركز منية النصر بالدقهلية، بين معارضين لجماعة الإخوان وأنصار المعزول محمد مرسى، أثناء مسيرة نظمتها الجماعة، فى حين ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة من قيادات الجماعة والذين هربوا من سجن وادى النطرون، خلال جمعة الغضب عام 2011، كما اقتحم الأهالى الغاضبون منازل عدد من قيادات الجماعة. وقال شهود عيان إن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى نظموا مسيرة فى قرية الرياض، بعد الانتهاء من تشييع جنازة أحمد عبدالعال، أحد قتلى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفين أن اشتباكات محدودة وقعت بين الإخوان وبعض الأهالى المعارضين لهم الذين أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء بعد وقوع مشادات بينهم.

وأضاف الشهود أن أنصار المعزول أحرقوا سيارة وقتلوا سائقها وهو محمد محمود محمد السعدنى، 35 عاما، بطعنة نافذة، كما طعنوا شقيقه منصور محمود محمد السعدنى، 28 عاما، بالظهر من الجانبين، ونقل لمستشفى الطوارئ بالمنصورة فى حالة حرجة، كما اعتدوا على الطفلة آية عبدالمنعم، 11 سنة، مقيمة ببرمبال القديمة، ما أدى لإصابتها بكسر وكدمات وجرح بالجانب الأيسر، وتم حجزها بمستشفى منية النصر المركزى للعلاج.

وفى سياق متصل، شيع أنصار المعزول 7 من ضحايا فض اعتصام رابعة فى قرية منية سندوب ودكرنس وبلقاس ومنية النصر أمس الأول.

إلى ذلك، شنت وزارة الداخلية حملة مداهمات فجر أمس بمحافظة الدقهلية، وألقت القبض على ثلاثة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، من الذين تم إلقاء القبض عليهم فى عام 2011 وهربوا من سجن وادى النطرون خلال جمعة الغضب، وهم الدكتور عماد شمس الدين عبدالرحمن، عضو مجلس الشعب المنحل، ورجب هبالة القيادى بالإخوان فى مدينة طلخا، وأحمد أبومشهور، القيادى بالجماعة فى ميت غمر.