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المعتمرون أدوا مناسكهم بيسر في ظل إنجازات وتسهيلات كبيرة

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المعتمرون أدوا مناسكهم بيسر في ظل إنجازات وتسهيلات كبيرة المعتمرون أدوا مناسكهم بيسر في ظل إنجازات وتسهيلات كبيرة

هنأ الملك بنجاح الموسم .. السديس:

 خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه واسم منسوبي الرئاسة وأئمة وعلماء الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم العمرة في هذا العام.وقال «ما تحقق من خدمات مثلى وإنجازات كبرى وتسهيلات كثيرة، وما بذل من جهود خلال موسم شهر رمضان كان له الأثر الكبير في أداء المعتمرين والزوار لمناسكهم وعبادتهم بكل يسر وسهولة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا توفيق المولى تبارك وتعالى ثم كريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات المباركة من المقام الكريم وتضافر جهود أبناء هذا الوطن المخلصين في مختلف الجهات الخدمية والأمنية». ودعا الرئيس العام الله عزوجل بأن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية وأن يجزيه خير الجزاء ويجعل ما يقدمه في موازين حسناته ورفعة درجاته إنه جواد كريم.

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