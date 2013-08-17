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«الاستعداد للتعلم» ينمي مهارات الإداريين والمعلمين

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«الاستعداد للتعلم» ينمي مهارات الإداريين والمعلمين «الاستعداد للتعلم» ينمي مهارات الإداريين والمعلمين

 فهد المطيري (مكة المكرمة)

تشهد مكة المكرمة يوم الأحد الموافق 18 / 10 / 1434هـ فعاليات ملتقى «الاستعداد للتعلم»، تحت شعار «نلتقي لنرتقي»، الذي ينظمه مكتب التربية والتعليم بغرب مكة المكرمة.وكشف لـ «عكاظ» مدير مكتب التربية والتعليم بغرب مكة المكرمة محمد بن مبارك الجابري أن الملتقى يتضمن برامج تدريبية وحلقات عمل ولقاءات تربوية، إلى جانب التركيز على العمليات التي تحدث تحولا وجاذبية في عملية التعليم والتعلم في خطوة تسعى إلى تأصيل الجودة في الأداء التربوي والتعليمي، ودعم توجهات الوزارة المستقبلية لدعم التطوير المهني للمعلم، وتحقيق جودة الأداء التربوي والتعليمي بالمدرسة، وتعزيز قيم العطاء الجاد والانتماء الحقيقي للتربية والتعليم وتفعيل دور المدرسة في المجال التعليمي وبناء القدرات المهنية لمستوى المدرسة، واستكمال تدريب المعلمين في المشروعات الوزارية.وأوضح الجابري أن الهدف من الملتقى يكمن في تنظيم كل شعبة برامج متنوعة لجميع معلمي التخصص في مدارس المكتب خلال الأسبوع الأول بعد العودة من إجازة نهاية العام الدراسي، وأن الأهداف المرجو تحقيقها تتمثل في تقوية العلاقات بين معلمي التخصص الواحد وتنمية مهارات إداريي ومعلمي المدارس وتبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين منسوبي المدارس واكتشاف الخبرات التربوية والتعليمية المتوفرة في الميدان وتكريم المتميزين من الإداريين والمعلمين.وأفاد أن البرنامج لقي دعماً متميزاً من المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة حامد بن جابر السلمي ومن مساعديه، مؤكدا أن البرنامج خطط له على مدار أكثر من 5 أشهر للظهور بالمستوى المتميز وذلك من خلال إقامة اللقاءات والندوات والمحاضرات والورش التربوية بمشاركة فاعلة من قبل القيادات التربوية من مشرفين تربويين ومديري ووكلاء ومعلمي المدارس، كما تم تشكيل اللجان المساندة لإنجاح البرنامج كاللجنة الإعلامية ولجنة الاستقبال والضيافة ولجنة إعداد التقارير والتوثيق وغيرها من اللجان الأخرى.

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