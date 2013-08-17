فريق طبي ينهي معاناة مواطن من مرض نادر

عاطف السويهري (مكة المكرمة)

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة برئاسة الدكتور حميد الصحفي استشاري الغدد الصماء والسكري للكبار، وبإشراف مدير المستشفى الدكتور أحمد فادن، من إنهاء معاناة مواطن، أصيب بداء السكري الكاذب الذي ينتج عن نقص في أحد هرمونات الغدة النخامية ويسبب طرح كميات كثيرة من البول على فترات متقاربة ومتكررة، ما أرغمه على الإفطار في نهار رمضان بسب شدة العطش.وقد تم تنويم المريض في المستشفى واجريت له الفحوصات اللازمة، واستجاب للعلاج عن طريق بخاخ هرموني في الأنف، استطاع من خلاله إكمال صيام ما تبقى من شهر رمضان.