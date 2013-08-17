أمانة العاصمة المقدسة تستضيف مؤتمر منظمة العواصم والمدن الإسلامية

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تستضيف امانة العاصمة المقدسة المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة العواصم والمدن الاسلامية، خلال الاسبوع الاخير من شهر شوال الجاري، بمشاركة قادة العمل البلدي بالعالم الاسلامي من امناء ورؤساء بلديات المدن الاسلامية المختلفة، بالاضافة إلى العديد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة الممثلة للهيئات الدولية والاقليمية والباحثين والمتحدثين في الندوة العلمية المصاحبة «للرجال والنساء».وتدعو امانة العاصمة المقدسة لحضور الاجتماع التنسيقي لوسائل الاعلام المشاركة، والذي سيعقد الساعة الحادية عشرة يوم غد الاحد بفندق برج الساعة فيرمنت بمكة المكرمة.وسيتم عقب الاجتماع التنسيقي لوسائل الاعلام، تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده امين العاصمة المقدسة وامين عام منظمة العواصم والمدن الاسلامية للإعلان عن المؤتمر وفعالياته.كما أصدر أمين العاصمة المقدسة قرارا بتشكيل لجنة إعلامية خاصة للمؤتمر بإشراف الدكتور سمير توكل مساعد الأمين للعلاقات والاتصال، ويرأسها عثمان أبوبكر مالي مستشار الأمين والمتحدث الإعلامي للأمانة، وتضم أسامة عبدالله زيتوني مدير الإعلام والنشر بالأمانة، عماد السعدي، ومازن صلحي القرشي.وتم تشكيل سكرتارية خاصة للمؤتمر برئاسة جمال عبدالله الهندي تضم كلا من سمير أحمد فقيها مساعد مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وعمر العيسائي، وسعيد هوساوي، ومحمد القناوي.وكان قرار الأمين قد صدر بتشكيل لجنة تنفيذية للمؤتمر برئاسة مهدي عبدالرحمن بهادر مساعد وكيل أمين مكة المكرمة للخدمات، تضم خمسة عشر مسؤولا يشكلون اللجان الفرعية المختلفة.