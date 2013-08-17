القبض عضو الإخوان قاتل سائق التاكسي بالإسكندرية

الإسكندرية – أميرة عوض السبت , 17 أغسطس 2013 09:52

تمكن أجهزة الأمن بالإسكندرية من القبض على المتهم المنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين، بالاعتداء على سيارة تاكسي وقائدها، بالأسلحة البيضاء، والخرطوش، وإطلاق الأعيرة النارية، من أسلحة كانت بحوزته، مما أدى لوفاة الأخير.

وخلال ساعات من الواقعة تم تحديد المتهم وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية من ضبطة و تبين أنه يدعى فضل المولى حسنى أحمد إسماعيل 40 سنة و يعمل موظف بنادى المهندسين ومقيم عزبة القلعة دائرة قسم الرمل ثانى و جارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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