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سلمان العودة: عدد ضحايا مصر هذه الأيام يفوق قتلى 11 سبتمبر في أمريكا

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سلمان العودة: عدد ضحايا مصر هذه الأيام يفوق قتلى 11 سبتمبر في أمريكا سلمان العودة: عدد ضحايا مصر هذه الأيام يفوق قتلى 11 سبتمبر في أمريكا

كتب : الأناضول منذ 24 دقيقة

استنكر الداعية السعودي سلمان العودة الصمت الدولي تجاه ما يحدث في ، رغم ارتفاع عدد ضحايا الأحداث التي تشهدها، الذي اعتبره فاق ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 في أمريكا.

وقال العودة في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم: "ضحايا 11 سبتمبر أقل عددا من ضحايا مصر هذه الأيام. آنذاك لم يبق ذو صوت إلا استنكر وكنت ممن بادر بذلك. أين هذه الأصوات الآن؟".

وسقط 2973 قتيلا في أحداث 11 سبتمبر، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.

ومنذ 30 يونيو الماضي، تشهد مصر اضطرابات سياسية وأمنية واشتباكات متقطعة بين أعضاء تنظيم الإخوان والأهالي المعارضين لهم، تستخدم فيها أسلحة نارية وبيضاء وعبوات حارقة وعصي.

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