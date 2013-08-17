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الجيش السوري الحر ينفي صلته بتفجير الضاحية الجنوبية لبيروت

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الجيش السوري الحر ينفي صلته بتفجير الضاحية الجنوبية لبيروت الجيش السوري الحر ينفي صلته بتفجير الضاحية الجنوبية لبيروت

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

نفى الجيش السوري الحر صلته بالتفجير الإرهابي الذي وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، متهما النظام السوري وإيران بتدبيره.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد، قوله: "نحن في هيئة أركان الجيش السوري الحر نندد بهذه العملية ونعتبرها عملا إجراميا يستهدف مدنيين"، مشيرا إلى أن من يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة هو من شارك في قتل وذبح الشعب السوري.

وأضاف المقداد: "لا أستبعد ضلوع مخابرات نظام الرئيس السوري بشار الأسد وضلوع المخابرات الإيرانية"، مؤكدا أن المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "سرايا عائشة أم المؤمنين للمهام الخارجية"، التي تبنت في شريط مصور التفجير، لم تدعِّ الانتماء إلى الجيش الحر ولا الثورة السورية.

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