أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

المعارضة التونسية ترفع صور «السيسى» فى مواجهة «النهضة» الإخوانية.. والاعتصام يدخل مرحلة الإضراب

Google+ Print
المعارضة التونسية ترفع صور «السيسى» فى مواجهة «النهضة» الإخوانية.. والاعتصام يدخل مرحلة الإضراب المعارضة التونسية ترفع صور «السيسى» فى مواجهة «النهضة» الإخوانية.. والاعتصام يدخل مرحلة الإضراب

كتب : محمد حسن عامر ووكالات منذ 49 دقيقة

رفع المعتصمون أمام المجلس التأسيسى التونسى، الذين يطالبون برحيل حركة النهضة «الإخوانية» الحاكمة، صوراً للفريق أول عبدالفتاح السيسى، بعد أن دخل اعتصامهم مرحلة الإضراب عن الطعام فى ساحة «باردو»، فيما عبَّرت المعارضة التونسية عن غضبها من تصريحات راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة، التى قال فيها: «ماذا لو فُض اعتصامكم بنفس طريقة فض اعتصامى (رابعة والنهضة) فى ؟»، ودعوته إلى تحصين الثورة التونسية من احتمال تكرار السيناريو المصرى، فضلاً عن رفضه حل والمجلس التأسيسى، وقوله: «يجب قطع الطريق أمام من يحلم برؤية (سيسى آخر) فى تونس». وأطلقت حركة النهضة سيلاً من التهديدات، واصفة قوى المعارضة بـ«الانقلابيين ومؤيدى المجازر»؛ لعدم إدانتهم فض اعتصامى «الإخوان»، بينما أكدت الجبهة الشعبية، ثانى أكبر قوة معارضة فى تونس، أنها تستنكر استغلال حركة النهضة الأحداث فى مصر لتخويف الشعب التونسى و«دفعها بالبلاد نحو المجهول، على غرار ما فعله الإخوان فى مصر»، وقالت: «إن حركة النهضة هى المدعوة لاستخلاص الدرس من مصر، بقبول حل كل المؤسسات الناتجة عن انتخابات 23 أكتوبر، التى فقدت كل شرعية». وندد حزب حركة «نداء تونس»، أكبر الأحزاب المعارضة، بتوسيع دائرة العنف فى مصر واستهداف الأقباط وحرق كنائسهم. وتعليقاً على تهديدات «النهضة»، قال مهدى سعيد، الناطق باسم حركة تمرد تونس، لـ«الوطن»: «رفعنا صور السيسى تعبيراً عن مساندتنا للشعب المصرى وجيشه ضد عنف الإخوان، وتأييداً لفض الاعتصامات، لكننا نأسف أيضا للدماء التى سالت، وإن كان الإخوان هم المعنيين بهذا العنف».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر