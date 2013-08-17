مواطن وزوجته يكذبان "الجزيرة" في مداخلة هاتفية معها.. والمذيع: أنتم تنقلون من قنوات أخرى

كتب : محمد عاشور السبت 17-08-2013 04:02

أجرى مواطن يدعى "حسن" مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة"، ليهاجم المذيع أيمن عزام، ويتهمه بالنفاق، وحاول المذيع أن يدافع عن نفسه وأنه موضوعي، ويعرض صورة ولا يتدخل فيها.

ثم دخلت زوجة المواطن في حديث طويل مع المذيع، وقالت إنها تقف أمام مسجد الفتح، وتؤكد أن ما تذيعة القناة بأن قوات الأمن تلقي قنابل الغاز على المتواجدين في مسجد الفتح برمسيس غير صحيح.

وقالت زوجة المواطن حسن، إن المتواجدين في المسجد يلقون قوات الأمن بأثاث الجامع، وقاموا بإظهار دخان طفاية حريق على أنه دخان قنبلة غاز، وتابعت "أنتم تريدون إحراق البلاد، وتصورن الجيش على أنه يقتل الناس، لكنكم لا تعرضون صور إحراق الكنائس، أنتم كذابون، ومراسلكم متواجد داخل المسجد ولا يعرض الصورة من خارج المسجد".

ثم سألها المذيع عن مكانها، فرفضت قول المكان الذي تتواجد معه، حتى يثبت أنها تابعة لقنوات أخرى، وتنقل الأخبار منها، وغير متواجدة أمام الجامع، وبالتالي لا تصلح أن تكون شاهدة عيان.