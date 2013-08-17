انعقاد خامس جلسات محاكمة مبارك و العادلي اليوم وسط غياب المتهمين

تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خامس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، و من المنتظر عدم حضور المتهمين بسبب الأحداث الأمنية في البلاد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في السادس من يوليو الماضي، بتأجيل محاكمة مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وحبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي إلى جلسة 17 أغسطس.