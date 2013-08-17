«الصحة»: أهالى قتلى «رابعة» رفضوا تشريح جثث ذويهم

إطلاق اسم شهيد الإسعاف على الوحدة الرئيسية بمسقط رأسه

كتب : طارق عبدالعزيز تصوير : أسامة همام منذ 17 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة، أمس، إطلاق اسم الشهيد إبراهيم العزب، مساعد إخصائى الخدمات الإسعافية الذى سقط خلال الأحداث برصاص «الإخوان»، على وحدة الإسعاف الرئيسية فى مسقط رأسه بمحافظة الغربية تخليداً لذكراه. ونعت الوزارة وهيئة الإسعاف الفقيد الذى وافته المنية أمس، متأثراً بإصابته بطلق نارى فى الرأس، أثناء أدائه لواجبه الوطنى والمهنى فى تقديم الخدمات الإسعافية خلال أحداث فض اعتصام «رابعة العدوية».

وقالت الوزارة إنها أرسلت عدداً من مفتشى «الصحة» إلى مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر مساء أمس الأول، للكشف الظاهرى على الجثث وكتابة تقارير مبدئية عن أسباب الوفاة لسرعة تسليمهم لذويهم، بعد رفض أهالى القتلى نقلهم إلى مشارح المستشفيات الحكومية تنفيذاً لقرارات النائب العام بالسماح بنقل الجثث إلى مشارح المستشفيات لتشريحها، لكثرة عدد الوفيات وعدم قدرة مشرحة زينهم على استقبال كل الأعداد، إلا أن أهالى القتلى رفضوا نقل ذويهم وطالبوا بضرورة تسليمهم الجثث من خلال المسجد.

وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو جمعية «أطباء التحرير»: إنه تم إجراء فحص ظاهرى للجثث الموجودة من جانب لجنة من مفتشى الصحة بعد رفض الأهالى تسليم جثث ذويهم إلى الإسعاف لنقلها للمستشفيات الحكومية وكتابة تقارير عنها، بينما تم نقل الجثث مجهولة الهوية لمشارح المستشفيات الحكومية. فيما قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» فى مصر فى بيان أمس، إنها أحصت 235 جثة، مما يرفع عدد وفيات أحداث فض اعتصام «رابعة العدوية» إلى 437 قتيلاً.