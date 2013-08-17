دعوة للاستفادة من منح الصندوق الخيري الدراسية

عكاظ (الدمام)

دعت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية خريجي الثانوية الراغبين باستكمال دراستهم، التقدم للمنح الدراسية التي يتيحها الصندوق الخيري الاجتماعي للعام الدراسي 1434/1435هـ.وأهابت إدارة الجمعية بالمستفيدين من برامجها، إلى جانب أصحاب الدخل المحدود بالاستفادة من الفرص التي تتيحها وزارة الشؤون الاجتماعية، خاصة أنها تشمل طيفاً واسعاً من المسارات التعليمية، وتلبي كافة الرغبات لخريجي الثانوية من البنين والبنات في جميع التخصصات.وأوضحت أن المنح التعليمية ليست حكراً على مستفيدي الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية من الأيتام والمطلقات والمهجورات والأرامل، وذوي السجناء والمفرج عنهم والمتعافين من الإدمان وأسرهم فقط، بل هي متاحة كذلك لمن يثبت أن دخل معيله أقل من 8000 ريال.