برامج ودورات لـ 120 فتى في دار الأحداث بالدمام

خالد البلاهدي (الدمام)
على الرغم من خطأ الأحداث الذي ارتكبوه وأودعوا بسببه في دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، إلا أن هذه الفئة ما زالت في حاجة ماسة للبرامج التدريبية والتأهيلية لتطوير قدراتهم واستثمار فترة قضائهم للعقوبة في شيء يعود عليهم بالنفع والفائدة بعد خروجهم.يزيد العدد أو ينقص قليلا عن مائة حدث في دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام التحقوا خلال هذا العام بالعديد من البرامج التي أقامتها إدارة الدار محققة بذلك دور الريادة ليس على مستوى المنطقة الشرقية فحسب بل على مستوى المملكة ودول الخليج فالكثير من التجارب الناجحة لتلك البرامج تم طلبها لدور أحداث في دول الخليج.مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام عبدالرحمن المقبل أكد بأن هذه البرامج والفعاليات تنمي قدرات الأحداث وتجعل من إقامتهم داخل الدار جزءا من التدريب المهني والعملي والثقافي حتى يعودوا للمجتمع بفعالية، حيث تمت إقامة برامج تدريبية من خلال البرامج التي أقامها مركز الأمير محمد بن فهد لتدريب الشباب وإيجاد مقر لهم في الدار يمنح شهادات في الحاسب الى جانب برنامج «تقني واعد» وكذلك إعداد دورات من لجنة التنمية الأسرية التي أعدت دورات وبرامج تنمي الإبداع عند الحدث في فترات معينة، مشيرا إلى أن الدار أقام خلال الفترة الماضية برنامج «حياة جديدة» الذي تدعمه شركة ارامكو السعودية وجمعية التأهيل الاجتماعي «واعي» ووزارة الشؤون الاجتماعية وهو برنامج تثقيفي توعوي، مبينا بأن كل هذه البرامج نسعى من خلالها لإعادة هذا الحدث الى توافقه النفسي والاجتماعي في المجتمع.من جهته أكد مدير البرامج بالدار بندر الدوسري على حرص الدار على تقديم برامج متميزة لنزلاء الدار الذين تجاوز عددهم 120 نزيلا تساهم بعد توفيق الله تعالى في ان يعود النزيل بعد خروجه من الدار إلى المجتمع بانطلاقة جديدة يتعلم فيها دروسا من أخطاء الماضي حتى يعود للمجتمع بصورة جديدةومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تقديم حزمة برامج تميزت في ظاهرها بالتشويق والمتعة مع تضمنها لرسائل إيجابية تسهم في إعادة الثقة للشاب حيث أقيمت العديد من الدورات المهنية والأكاديمية في الحاسب الآلي ودورة في الكتابة والرسم على القماش ودورة في الصيانة المنزلية ودورات أكاديمية استفاد منها كافة نزلاء الدار وتم تكريم من أتم هذه الدورات واتضح أثر ذلك على انجازاتهم، كما أقام النادي العديد من المنافسات الرياضية بمشاركة فرق من خارج الدار حيث نظم دور لكرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو و(الفرفيرة) بالإضافة إلى الفعاليات التي أقيمت طوال أيام عيد الفطر المبارك لعام 1434هـ تحت شعار (عيش معنا فرحة العيد) المقام بدار الملاحظة الاجتماعية بالدمام بالتعاون مع مركز حي عبدالله فؤاد، حيث تمت استضافة نجوم قناة «بداية» محمد الزريق وعبدالعزيز العنزي وعامر الشريف.