بلدية القيصومة: حملة الـ 30 يوماً تنتهي بكشف مواد عذائية فاسدة

عكاظ (الدمام)

نفذت بلدية القيصومة حزمة من الجولات التفتيشية قادت إلى ضبط العديد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المحلات التجارية، كما أتلفت البلدية المواد المضبوطة التي تنوعت بين فواكه وخضار ولحوم ومواد معلبة، إضافة إلى فرض غرامات مالية وتوجيه إنذارات للمخالفين، وكشف رئيس بلدية القيصومة علي عبدالله العواد ان البلدية وفي إطار سعيها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين نفذت خلال 30 يوما الماضية 130 زيارة تفتيشية على المحلات والعمالة للتأكد من سريان شهاداتهم الصحية ونظافتهم الشخصية ومدى التزامهم بالزي الرسمي ولبس القفازات وغطاء الرأس والالتزام بالاشتراطات، ونتج عن تلك الحملة انذار 80 محلا، فيما بلغت قيمة المخالفات المستحقة 4400 ريال، وتم اتلاف 43 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، موضحا أن عمليات التفتيش والحملات المفاجئة على المحلات والمطاعم والبوفيهات مستمرة بصفة يومية لوقف أية مخالفة قد تضر بالمواطنين، وفي ما يخص الرخص المهنية أصدرت بلدية القيصومة 38 شهادة صحية، فيما اصدرت 27 رخصة محلات ما بين جديدة ومنقولة، وأكد رئيس بلدية القيصومة أن البلدية لا تألو جهدا في مراقبة المحلات التي تقدم المواد الغذائية.