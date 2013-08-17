المغالاة ترفع لمعان الإكسسوار إلى لون الذهب

الغلاء دفع أم العروس إلى استئجار المعدن الأصفر
هبة الزاهر (الدمام)
في ظل ارتفاع أسعار الذهب المتفاوتة وتصاعده تارة وهبوطه تارة وتذبذبه بين الفينة والأخرى مع استمرار ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة اضطرت كثير من السيدات اللاتي يعشقن المعدن الأصفر إلى التخلي عنه على خلفية غلائه وصعوبة الحصول عليه خاصة وأنه الزينة الأساسية للمرأة سواء في المناسبات أو حتى في الأيام العادية والزيارات النسوية.. ومع هذا الواقع المرير والغلاء الفاحش اضطرت النسوة للبحث عن بدائل ومعالجات تغني عن الأصل وتمضي إلى التقليد ولا يميز الغث من السمين إلا الخبير.التفنن في الإكسسوار«عكاظ» التقت بمجموعة من السيدات ممن اخترن الإكسسوار بدلا عن الذهب ولجان إليه وإلى مصممات خاصة يعملن على التفنن في الإكسسوارات المطلية باللون الأصفر اللامع ذو البريق العالي مثل الذهب.آمال تؤيد الفكرة وتقول إنها مقتنعة ببدائل الذهب مثل الإكسسوارات المطلية وقالت: الذهب زينة للمرأة (لا استغني شخصيا عن اقتناءه خاصة في السنوات الأخيرة وفي ظل ارتفاعه أصبحت ألجأ إلى البديل والمشابه له في اللون اشتريه من محلات الفضيات والتي تبيع الفضة المطلية بالذهب والتي تعطي ضمان على عدم تغير لونه .. ليس هناك أدني اختلاف بين الأصل والمقلد في الشكل واللون وهناك إمكانية إضافة وعمل أي تصميم أريده بسعر يناسبني)الذهب ..الذهبمن جانب آخر تحدثت سعاد البدال عن بدائل الذهب حيث أصبحت كثير من الفتيات يمتهن حرفة صنع الإكسسوارات المنزلية بتقنيات عالية وبرسم التصاميم النادرة ومن ثم العمل عليها يدويا والقيام بطلاءها بالذهب مع ضمان بقاء لونها ثابتا خاصة مع انتشار ذهب الماركات العالمية بأسعار عالية تفوق سعر الإكسسوارة الواحدة بـ 25000ريال. (ألجأ دائما لمصممة من فتيات بلدي تصنع لي ما أريده ولا أحد يعرف ما أقتنيه إن كان ذهب أو إكسسوارات!)البديل أحلىنوال الدار توافق على الرأي وتضيف أن بدائل الذهب كثيرة سواء كان الفضة أو الذهب المطلي والذي يشابه الذهب الأصلي لحد كبير إذ لا مجال لشراء الذهب الأصلي في ظل ارتفاع الأسعار لابد من بديل له خاصة في المناسبات حيث تلجأ الكثير من السيدات والفتيات التنسيق بين الملابس والطقم الذي ستلبسه فالإكسسوارات بديل مناسب وطيب وأسعارها مناسبة وفي متناول يد الجميع بلا استثناء ..لكن رضية الزين اختلفت في رأيها بقولها لايوجد بديل للذهب مهما كان خاصة للعروس، (ابنتي مثلا، مقبلة على الزواج لكنني لا استطيع شراء ذهب لها ومهرها ما عندي لا يكفي في ظل ارتفاع أسعار الذهب لكننا سنقوم باستئجار ذهب من محل مجوهرات أو ترك رهينة من الذهب مقابل طقم جديد نعيده بعد انتهاء الزواج.. على الأقل هذه طريقة مناسبة لاقتناء ذهب أصلي كما يفعل كثيرات، هذا أفضل كثيرا من الذهب المغشوش).