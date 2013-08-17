«النور»: حصار المساجد يحرق الوطن ويجب توفير مخرج آمن للمتواجدين داخل «الفتح»

طالب حزب النور السلفي، السبت، قوات الأمن توفير مخارج آمنة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المتواجدين داخل مسجد الفتح بميدان رمسيس، ورفع الحصار عنهما فوراً. وقال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور في صفحته على «فيس بوك»، السبت: «إذا كانت مهاجمة الكنائس تثير فتنة طائفية فإن مهاجمة المساجد ومحاصرتها يهدد بإحراق الوطن بأجمعه، يجب توفير مخارج آمنة للمتواجدين داخل مسجد الفتح ورفع الحصار فورا». وتحاول قوات الأمن المركزي والجيش إخراج المتواجدين داخل مسجد الفتح، منذ أكثر من 4 ساعات، لكن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يرفضون الخروج خشية «الاعتقال أو التعرض لاعتداء من الأهالي».

شبكةعيونالإخبارية

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