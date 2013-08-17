أمين عام مجلس التعاون الخليجى يدين تفجير بيروت

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف بن راشد الزيانى، التفجير الذى وقع يوم الخميس الماضى فى الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية مساء الجمعة عن الزيانى قوله "إن هذا العمل الإجرامى المشين يستهدف أمن لبنان واستقراره، كما يستهدف صيغة التعايش السلمى اللبنانية، وذلك بسعيه لخلق فتنة بين المواطنين اللبنانيين".

ودعا الزيانى كل الأطراف والقوى اللبنانية إلى تفويت الفرصة على المخربين ودعاة الفتنة والإرهابيين، وتغليب المصالح الوطنية العليا للبنان وشعبه.

كما دعا إياهم إلى العمل على سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتعاطى الإيجابى مع جهود رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان لاستئناف مسيرة الحوار الوطنى اللبنانى، والعمل على إنجاحه، معتبرا هذا السلوك الوطنى هو الطريق الأنجع لحماية لبنان والحفاظ على أمنه ومستقبل أبنائه.

وأكد الزيانى وقوف مجلس التعاون مع لبنان رئيسا وحكومة وشعبا فى مواجهة كل ما يهدد استقراره، معربا عن تعازيه الحارة لذوى الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.