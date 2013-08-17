إغلاق وغرامات لصيدليات مخالفة

فارس القحطاني (الرياض)

اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض المتضمن إغلاق فرع إحدى الصيدليات بالرياض لمدة (60) يوما ومعاقبة صاحب الصيدلية بغرامة مالية قدرها (50000) ريال نظرا لمخالفة المادة (37) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية حيث إن الصيدلي يعمل بالصيدلية وهو مرخص على صيدلية أخرى وقد تم استدعاء صاحب الصيدلية عدة مرات ولكنه لم يحضر وقد تكررت المخالفة إضافة إلى انتهاء ترخيص الصيدلية وعدم تجديده كما تضمن القرار إحالة الصيدلي للجنة الممارسين الصحيين لإصدار العقوبة المناسبة بحقه.كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة المدينة المنورة المتضمن معاقبة فرعين لإحدى الصيدليات بالمدينة المنورة حيث تم إغلاق أحدهما لحين تجديد الترخيص أما الآخر فقد تم تغريمه مبلغ (20000) ريال نظرا لمزاولة النشاط بدون ترخيص إضافة لتغريمه مبلغ (5000) ريال وذلك لبلوغ درجة الحرارة في الصيدلية 27 درجة مئوية مختلفة بذلك المادة 7-1-ل/1 كما تضمن القرار عدم معاودة ممارسة العمل إلا بعد تلافي مخالفات الصيدلية.